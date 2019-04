Brandweer Hoorn twee keer naar verzorgingshuis door verbrand brood

In een verzorgingshuis in Hoorn moest de brandweer vrijdagavond twee keer in korte tijd in actie komen. Een man wilde bij een avondje kaarten een broodje bakken, maar dit ging niet zoals gepland.De eerste melding kwam rond 22.00 uur nadat een rookmelder in het pand was afgegaan. In de woning vond de brandweer een zwartgeblakerd stokbrood en veel rook. "We hebben zoveel mogelijk geventileerd en zijn daarna terug naar de kazerne gegaan", meldt de brandweer.Nog geen uur later ging de rookmelder opnieuw af, schrijft NH Nieuws. De brandweer ging terug naar hetzelfde appartement, waar de man nogmaals een stokbrood probeerde te bakken. Ook deze keer was het broodje verbrand en stond de gang vol rook.Volgens de brandweer was de ongelukkige bakker geen bewoner van het verzorgingshuis en wist hij daarom niet goed hoe de oven werkte. "De man heeft ons beloofd het broodbakken te laten voor wat het is", aldus de brandweer.