Den Haag maakt per ongeluk 2,5 miljoen over aan daklozen en criminelen

Ambtenaren van de gemeente Den Haag hebben geblunderd door per ongeluk 2,5 miljoen euro over te maken naar daklozen, verslaafden en criminelen. De gemeente maakte een bedrag over dat honderd keer zo hoog was als de bedoeling.



Dat meldt De Telegraaf. De mensen die het geld kregen, hadden meegedaan aan een proefplaatsing bij een werkgever. Ze zouden daarvoor een premie krijgen. Maar ambtenaren van de gemeente maakten dat bedrag per ongeluk honderd keer hoger.



Volgens de krant zijn er bedragen overgemaakt van 30.000 tot 150.000 euro per persoon. De gemeente probeert het geld terug te halen bij verschillende banken, maar dat zou niet overal lukken.



De foute overboeking zou naar zeventig mensen zijn gedaan. Het gaat volgens De Telegraaf om mensen die dakloos zijn, maar ook mensen die verslaafd zijn aan gokken of drugs en mensen met een criminele achtergrond.



Een woordvoerder van Den Haag zegt de gang van zaken te betreuren. "We hebben direct actie ondernomen om de bedragen terug te vorderen. Degenen aan wie de foutieve betalingen zijn verricht, zijn inmiddels benaderd."



De fout is opvallend, omdat het uitkeren van hoge bedragen door meerdere ambtenaren moet worden goedgekeurd. Voor bedragen boven de 50.000 euro zou ook de directie van de financiƫle afdeling moeten tekenen.



De gemeente zegt te onderzoeken hoe de fout heeft kunnen gebeuren. Het is ook nog onduidelijk hoe hoog het bedrag is dat niet teruggehaald kan worden.

Reacties

09-04-2019 09:17:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.362

OTindex: 20.452

Als het niet je eigen geld is, schijn je makkelijker dit soort fouten te maken.

Waar gehakt wordt vallen spaanders, maar sommige spaanders...

09-04-2019 10:37:13 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.753

OTindex: 1.739

Van mij hadden ze niets teruggekregen. Eens gegeven blijft gegeven.

09-04-2019 11:40:18 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.796

OTindex: 30.845

vooral die criminelen zullen het goed kunnen gebruiken

09-04-2019 12:08:37 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.753

OTindex: 1.739

@merlinswit , in plaats van veel schuldeisers heeft ze er nu nog maar 1.

09-04-2019 12:27:58 CeeDee

Junior lid

WMRindex: 11

OTindex: 0

@merlinswit

Ze wil niet over 1 kam worden geschoren met criminelen, verslaafden en daklozen, maar hoe ironisch dat ze nu wel crimineel is door het geld achterover te drukken. Ze wil niet over 1 kam worden geschoren met criminelen, verslaafden en daklozen, maar hoe ironisch dat ze nu wel crimineel is door het geld achterover te drukken.

09-04-2019 12:37:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.265

OTindex: 69.377

@stora :

, in plaats van veel schuldeisers heeft ze er nu nog maar 1. Quote @merlinswit , in plaats van veel schuldeisers heeft ze er nu nog maar 1.

Schuldsanering dus. Schuldsanering dus.

09-04-2019 13:28:10 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.581

OTindex: 7.708



"Ja, maar mevrouw u heeft nog 20duizend op de rekening... Ik zou niet weten waarom u dan de schuldsanering in wil..."

Ze had zichzelf wel mooi in de voet geschoten... Ze had beter het hele bedrag terug kunnen storten, gelijk toen de bank het vroeg... (lekker achteraf praten, maar voorkomt wel gelijk allemaal gehannes/gepinkel/gezeik). Nu staat ze namelijk ook als een oneerlijk iemand, geldwolf en/of fraudeur te boek, omdat ze dat geld achterover heeft gedrukt.. @Mamsie : Daar kom je na dit fiasco ook niet gauw meer langs..."Ja, maar mevrouw u heeft nog 20duizend op de rekening... Ik zou niet weten waarom u dan de schuldsanering in wil..."Ze had zichzelf wel mooi in de voet geschoten... Ze had beter het hele bedrag terug kunnen storten, gelijk toen de bank het vroeg... (lekker achteraf praten, maar voorkomt wel gelijk allemaal gehannes/gepinkel/gezeik). Nu staat ze namelijk ook als een oneerlijk iemand, geldwolf en/of fraudeur te boek, omdat ze dat geld achterover heeft gedrukt.. @merlinswit - bedankt voor het verhaal, heb me kapot gelachen (sorry, heb soms rare humor)..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: