Vrouw bevalt van tweeling met verschillende vaders

De kans is klein, heel klein zelfs. De kans om de loterij te winnen is zelfs groter. Tot nu toe zijn er slechts tien gevallen van ‘superfecundatie’ bekend. Toch overkwam het een moeder in China: ze beviel van een tweeling met twee verschillende vaders.Superfecundatie is een dubbele zwangerschap waarbij meerdere eitjes in eenzelfde ovulatieperiode worden bevrucht op verschillende momenten. Het overkwam een vrouw uit de Chinese stad Xiamen City.De man van de vrouw, die in Chinese media het pseudoniem Xiaolong gekregen heeft, kwam er bij de geboorte van de tweeling achter dat een van de kinderen maar weinig op hem leek. Hij eiste een DNA-test. Toen de resultaten bekend werden, kon de vrouw niets anders dan opbiechten dat ze een keer was vreemd gegaan. De vrouw wilde eerst de testresultaten vervalsen, maar dat bleek niet te lukken.De situatie kwam aan het licht toen Xiaolong zijn kinderen wilde registeren. Hij zou alleen de zorg voor zijn eigen kind willen dragen.