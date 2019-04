Agressieve ganzen uitgezet, beesten vielen mensen aan

HARDERWIJK - Twee ganzen in Harderwijk, die mensen aanvielen en eendenjongen dood maakten, zijn de stad uitgezet. Dierenambulance Ermelo-Harderwijk heeft de dieren losgelaten in een natuurgebied bij Zeewolde in Flevoland.De ganzen zaten in en rond een vijver in de wijk Drielanden. Mensen die hier langs kwamen werden regelmatig aangevallen het duo. 'Dat is nogal ongebruikelijk', zegt Cor Lubbers van de dierenambulance. 'Maar ganzen kunnen ook heel waakzaam zijn en de baas willen spelen. Ze hebben die vijver en de omgeving als hun territorium gezien en dan kan het gebeuren dat ze aanvallen als je daar in de buurt komt.'Voor een aantal eendenjongen kwam het verplaatsen van de ganzen te laat. Ze zaten langs de waterkant in nesten bij de vijver. Ook hier vielen de ganzen aan en meerdere jongen werden gedood. De gemeente kregen meldingen van mensen die waren aangevallen. Daarop werd contact opgenomen met de dierenambulance.De vijver uitgejaagd'Ik ben met een waterpak de vijver in gegaan en heb ze het water uitgejaagd', legt Lubbers uit. 'Als ze eenmaal op de kant zijn, zijn ze niet meer zo snel. Met behulp van een net konden we ze toen gemakkelijk vangen. Ze waren nogal groot. Dus hebben we ze met twee auto's weg moeten brengen.'In het natuurgebied bij Zeewolde zullen de ganzen volgens Lubbers gauw weer verwilderen en het gebied is ook zo groot dat ze hier geen mensen meer zullen aanvallen.