Weer een mijlpaal voor de LHBTQI(AP)-gemeenschap, dankzij de Donald Duck

In de Donald Duck die vanaf afgelopen week in de winkels ligt, figureert voor het eerst ook een lesbisch stel. Het weekblad reageert daarmee op verzoek van de 10-jarige Fenna, die twee vaders en twee moeders heeft.



Zij stoorde zich eraan dat in Duckstad alleen maar verliefde hetero-stelletjes wonen en deed een oproep in Het Jeugdjournaal.

