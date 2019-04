Eend doorboord met pijl bij tuinencomplex Noord, politie zoekt getuigen

Een eend bij het tuinencomplex Wijkergouw in Amsterdam Noord is dodelijk gewond geraakt nadat die was doorboord met een pijl. Kinderen zagen het dier rondzwemmen en alarmeerden de politie.De eend werd nog naar Dierenkliniek IJburglaan overgebracht, maar de dierenarts concludeerde dat de verwondingen te ernstig waren. De pijl was door het hele lichaam van de eend gegaan. De dierenarts heeft de eend laten inslapen.Volgens de politie is de pijl hoogstwaarschijnlijk vorige week woensdag afgeschoten met een kruisboog. Een dag later werd het dier gevangen. De politie heeft het bericht op Facebook geplaatst omdat het naar getuigen zoekt die meer kunnen vertellen over het voorval.