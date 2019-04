Welke dieren paren het langst?

Mensen hebben gemiddeld 5,4 minuten seks. Maar veel dieren paren een heel stuk langer.De mens is een van de weinige zoogdieren die seks heeft voor zijn plezier. Daar staat tegenover dat veel dieren het een stuk langer volhouden dan wij.Een gemiddelde vrijpartij duurt bij ons 5,4 minuten, blijkt uit onderzoek. Dieren tellen echter in uren of zelfs dagen.5. Buidelmuizen (5-14 uur)De lange paring put het mannetje uit. Na de paartijd, die enkele dagen tot een week duurt, gaan alle mannetjes dood door stress – totaal kapot van het zware werk.4. Sprinkhanen (12-18 uur)Een vrouwtjessprinkhaan heeft veel partners. Een langdurige paring verzekert het mannetje ervan dat zijn zaadcellen daadwerkelijk de eitjes bevruchten.3. Ratelslangen (tot 24 uur)Een vrouwtjesslang heeft veel vrijers. Daarom probeert een mannetje de paring zo lang mogelijk te rekken, opdat zijn rivalen opgeven en hun geluk elders beproeven.2. Leeuwen (3-4 dagen)Een leeuwin die krols is, is niet per se rijp voor bevruchting. Om er zeker van te zijn dat de eitjes worden bevrucht, paart het mannetje daarom gedurende 3 à 4 dagen 30 tot 50 keer met haar.1. Armvinnigen (de rest van het leven)Het mannetje groeit aan het vrouwtje vast en is voor de rest van zijn leven nog slechts een zak testikels in een constante toestand van paring. We weten niet hoe lang armvinnigen leven, maar in elk geval een paar jaar.