Man uit Sappemeer verkocht drugs, maar ziet zichzelf niet als dealer: 'Ik heb er baat bij'

Een 44-jarige man uit Sappemeer verkocht wel drugs, maar ziet zichzelf niet als een drugsdealer. Hij regelde drugs. Voor vrienden. En voor zichzelf. De zaak kwam dinsdag voor de rechtbank.



Drugs is drugs en handel is handel, stelt het Openbaar Ministerie. Omdat de verdachte eerder (in 2017) voor drugshandel is veroordeeld, is een eis als taakstraf niet mogelijk. Een gevangenisstraf van negen maanden waarvan drie voorwaardelijk is wel de eis van het OM.



De man werd vorig jaar aangehouden in een auto vol drugs en dealersattributen, zoals gripzakjes en een weegschaaltje. In zijn telefoon werden berichten aangetroffen die duiden op drugshandel.



Door drugs voor vrienden en voor vrienden van vrienden te regelen hield hij er zelf ook iets aan over, vertelde de man aan de rechters.



Hij gebruikt met name xtc (mdma) en niet zonder reden: hij heeft een handicap.



Lang verbleef hij in revalidatiecentrum Beatrixoord, waar hij een pot pillen (medicijnen) per dag slikte. Hij ontdekte dat hij meer baat had bij xtc. De medicijnen gingen de deur uit, de xtc bleef. Met twee, drie pillen komt hij de dag door.



Volgens advocaat Cees Eenhoorn is de strafeis gebaseerd op het echte dealen, het criminele werk. ,,Zo’n eis hoort bij mannen op scooters die drugs leveren aan verslaafden. Dit is anders. Mijn cliënt heeft baat bij mdma, een drugs die je nu eenmaal niet bij de drogisterij kunt kopen.’’



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

05-04-2019 11:42:58

Oudgediende



WMRindex: 33.208

OTindex: 69.241

Dus hij ziet de drugs als een medicijn dat hij ook aan derden verstrekt.

Hoe onbaatzuchtig!

Hij heeft dan zó gezien een illegale apotheek en dat mag niet hè!

