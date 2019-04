Ouders opgelet: honderden Noord-Hollandse basisscholen geven vandaag buiten les

NOORD-HOLLAND - Geen muffe klaslokalen, maar frisse buitenlucht: leerlingen van zo'n 2.700 scholen door het hele land krijgen vandaag buiten les. Het is vierde editie van de Nationale Buitenlesdag.



Les in de buitenlucht is goed voor de leerprestaties, is gezond, en ook heel leuk, vindt mede-initiatiefnemer Jantje Beton, het goede doel dat zich inzet voor meer speeltijd en uitdagender speelruimte. Een buitenles stelt kinderen in staat zelf dingen uit te zoeken, veel samen te werken en hun zintuigen maar ook hun lichaam te gebruiken.



Op de site buitenlesdag.nl staan tips voor leerkrachten. Baken de ruimte goed af, als je denkt dat je het overzicht kwijt raakt. Maar ook: probeer bij weinig tijd geen eigen lessen te verzinnen, maar haal inspiratie en voorbeelden van internet. Leraren kunnen speciaal lesmateriaal krijgen.



Lesstof beter onthouden

Kinderen vinden het zelf ook leuker en zeggen de lesstof beter te onthouden, blijkt uit een onderzoekje onder 400 basisschoolleerlingen. Vorig jaar deden er landelijk ongeveer 2.400 scholen aan mee. De eerste editie sloten er 300 aan. Jantje Beton organiseert de dag samen met het IVN Natuureducatie.



In Noord-Holland geven 267 scholen vandaag buiten les, meldt Haarlem.nieuws.nl Dat is ruim een kwart (28 procent) van alle basisscholen (932) in Noord-Holland.



Weersverwachting

Volgens het KNMI schijnt er dinsdag een klein zonnetje, is er wel kans op regen, maar wordt het maximaal 15 graden.

Reacties

02-04-2019 08:58:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.200

OTindex: 20.346

In mijn tijd, zowel op de lagere school als op de middelbare, was dat ook niet ongebruikelijk. Dat besliste de leraar. En die wachtte meestal op wat schappelijker temperaturen.

02-04-2019 09:36:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.434

OTindex: 68.866

@Emmo : in mijn tijd was dat zeer ongebruikelijk. De enige 'buitenles' die ik me kan herinneren is één biologieles in het (Beatrix)park. En een gymnastiekdag buiten op het Olympiaplein. Maar dat waren uitzonderingen.

02-04-2019 09:38:34 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.744

OTindex: 5.375

S @Emmo : dat was ook mijn eerste gedachte, had die natoinale buiteleesdag niet in de eerste week van mei (ofzo) gekund?

02-04-2019 09:41:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.434

OTindex: 68.866

@MIADIA : ook begin mei kan het fris zijn, of het kan regenen; zoiets weet je nooit. Maar je hebt gelijk dat de kans op warm weer dan ietsje groter is.

02-04-2019 10:53:57 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.744

OTindex: 5.375

S @Emmo : @allone : blijkt dat mn zoontje vandaag ook buiten les heeft (ze gaan plantjes in de schooltuin planten)

02-04-2019 11:04:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.200

OTindex: 20.346

@allone :

: in mijn tijd was dat zeer ongebruikelijk. Quote @Emmo : in mijn tijd was dat zeer ongebruikelijk. Misschien was dat een verschil tussen Meppel en Amsterdam?

02-04-2019 11:11:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.434

OTindex: 68.866

@Emmo : blijkbaar



: klinkt niet slecht.. hoe is de temperatuur bij jullie? blijkbaar @MIADIA : klinkt niet slecht.. hoe is de temperatuur bij jullie?

