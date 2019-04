Werknemer verliest rechtszaak tegen baas die protjes op hem laat

Een 56-jarige werknemer in Australië die zijn ex-werkgever had aangeklaagd omdat die scheten op hem liet om hem te pesten, heeft bot gevangen. Het gerechtshof heeft namelijk beslist dat er onvoldoende bewijs is dat z’n voormalige baas effectief een pestkop is.



David Hingst, ex-werknemer bij het ingenieurbedrijf Construction Engineering in Victoria, vertelde aan de rechter dat zijn voormalige werkgever protjes op hem liet. Zelfs nadat hij daardoor van kantoor wisselde, ging het geurende geweld verder. “Meneer Short liep dan het kleine, raamloze lokaaltje binnen om er met opzet een wind te laten, omdat hij dat erg vermakelijk vond”. Het ging volgens de werknemer ook niet om een sporadische scheet, maar “soms zelfs tot zes keer per dag”, aldus Hingst, die daarom 1,1 miljoen euro schadevergoeding eist.



Short zou zijn werknemer ook getreiterd en telefonisch beledigd hebben, maar dat ontkende hij. Als reactie op de pesterijen spoot Hingst deodorant op zijn baas en noemde hij hem meneer Stinky. Aan de rechter vertelde de werkgever dat hij zich niet kan herinneren scheten te laten op kantoor. Het zou volgens hem “uitzonderlijk misschien één of twee keer” zijn voorgevallen. Short ging eerder al vrijuit, maar ook in hoger beroep was er onvoldoende bewijs om hem schuldig te pleiten. Hingst heeft alvast aangekondigd om in cassatie te gaan.

Reacties

04-04-2019 13:15:32 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.705

OTindex: 30.814

er zijn ook mensen die lachen om een scheet

04-04-2019 13:23:37 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.390

OTindex: 4.110

Iemand die voor iedere scheet naar de rechter loopt...

04-04-2019 13:29:07 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.566

OTindex: 7.701

Dat was harder aangekomen dan die "protjes".



Laatste edit 04-04-2019 13:29 Hij mocht blij zijn dat Short geen windeieren liet..Dat was harder aangekomen dan die "protjes".

04-04-2019 16:21:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.198

OTindex: 69.224

Quote:

Werknemer verliest rechtszaak tegen baas die protjes op hem laat



Hoe doet hij dat? Gaat hij bij zijn werknemer op schoot zitten of zo?

Of moet deze op de grond gaan liggen waarna de baas hem begeursproeit? Hoe doet hij dat? Gaat hij bij zijn werknemer op schoot zitten of zo?Of moet deze op de grond gaan liggen waarna de baas hem begeursproeit?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: