Superrijken in Nigeria laten pizza's uit Londen bezorgen

De toenemende import van voedsel uit het buitenland baart de Nigeriaanse overheid zorgen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt ingevlogen. Vooral de superrijken hebben er een handje van: die laten nu zelfs pizza's uit Londen komen.



Die opvallende bewering deed de Nigeriaanse minister van Landbouw, Audu Ogbeh, een paar dagen geleden in het parlement.



"Bent u ervan op de hoogte dat Nigerianen met hun smartphones pizza's bestellen en importeren uit Londen?", zei Ogbeh. "Ze kopen in Londen, zorgen dat het 's ochtends op een British Airways-vlucht komt, en gaan hier naar het vliegveld om het op te halen."



De minister maakte deze opmerking omdat hij vindt dat de Nigeriaanse economie minder afhankelijk moet worden van het buitenland. Het in laten vliegen van voedsel zou ten koste gaan van lokale boeren.



Ogbeh stoort zich aan rijke Nigerianen die buitenlandse producten kopen omdat dit statusverhogend zou zijn. Dat ze pizza's uit Londen laten komen, vindt hij 'heel ergerlijk'. "We moeten meer doen om dit soort dingen tegen te gaan."



Of de bewering van de minister klopt, is moeilijk na te gaan. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of de Nigerianen persoonlijk naar Londen vliegen om de pizza's op te halen, of ze dit iemand anders laten doen.



Op de vraag van iemand op Twitter aan British Airways waarom het niet bekend is dat zij een 'pizza-bezorgservice' hebben, antwoordde de vliegmaatschappij: "Zei iemand gratis pizza?'

Reacties

04-04-2019 11:11:48 botte bijl

is zo een pizza dan nog warm

04-04-2019 12:03:25 botte bijl

@Emmo :

dan waait het beleg eraf dan waait het beleg eraf

04-04-2019 13:32:56 GroteMop1983

De pizza komt dus overmorgen aan.. De pizza komt dus overmorgen aan..

04-04-2019 13:39:55 botte bijl

@GroteMop1983 :

faxen was sneller geweest faxen was sneller geweest

04-04-2019 14:08:54 venzje

Quote:

Het in laten vliegen van voedsel zou ten koste gaan van lokale boeren. Bakken die dan ook pizza's?



Ik ben het om culinaire redenen trouwens met de minister eens: ik zou in Nigeria toch liever gaan voor een goede suya of jollof dan voor een oudbakken pizza. Bakken die dan ook pizza's?Ik ben het om culinaire redenen trouwens met de minister eens: ik zou in Nigeria toch liever gaan voor een goede suya of jollof dan voor een oudbakken pizza.

04-04-2019 14:29:37 Emmo

@venzje : Wat Nigeria betreft, daar ga ik liever met een boogje omheen dan dat ik er wat dan ook zou bestellen.

04-04-2019 14:30:24 Sjaak

Wij hebben laatst pizza's laten bezorgen van Domino's. Dat was mooi de laatste keer.

04-04-2019 15:25:39 allone

Quote:

met hun smartphones pizza's bestellen en importeren uit Londen zijn die nog warm als ze aankomen? zijn die nog warm als ze aankomen?

04-04-2019 15:28:03 stora

@allone

Want de piloten zitten erop en laten er af en toe een warme wind over waaien. Want de piloten zitten erop en laten er af en toe een warme wind over waaien.

04-04-2019 15:36:38 CeeDee

Ik dacht dat het liedje 'liefs uit Londen' heette. Even de tekst aanpassen.

