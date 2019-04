Stalker stuurt 34.000 berichten naar ex… en wint haar terug

Meestal werkt het niet zo heel erg goed als je je ex maar blijft bellen en berichten sturen. Een man uit Poperinge ging daar wel heel ver in. In een halfjaar tijd belaagde hij zijn ex met 34.000 berichtjes en telefoontjes. Dat komt neer op ongeveer tweehonderd berichtjes per dag.



De man wilde zijn vriendin koste wat het kost terugwinnen. Het frappante is dat hij daar nog in geslaagd is ook.



De relatie tussen de twee raakte in een dip omdat de man nogal agressief uit de hoek kon komen. „Ik heb zelden zo’n dossier gezien, ik weet niet waar ik moet beginnen”, aldus de openbare aanklager.



Volgens de 25-jarige man was het liefde op het eerste gezicht tussen hem en zijn vriendin. „We hebben elkaar sinds onze ontmoeting niet meer losgelaten”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. De relatie verliep echter “met horten en stoten”. “Het is een relatie met vallen en opstaan, maar het komt altijd goed.” Tot zijn vriendin wat zei van zijn agressieproblemen. Hij liet zich daarvoor opnemen, maar toen hij terugkwam besloot zijn vriendin toch dat ze beter uit elkaar konden gaan.



Samenwonen was er toen niet meer bij, het werd een knipperlichtrelatie. In een van de momenten dat het uit was, begon de man zijn (op dat moment) ex constant te bellen en berichten te sturen. Tot wel tweehonderd per dag. “Ik stuurde haar berichten van ’s morgens 5 uur tot 1 uur ’s nachts. Maar ik deed dat alleen om haar terug te winnen, want ze is echt de vrouw van mijn leven en ik wil haar niet laten vallen. Nooit.”



De vriendin diende meerdere keren een klacht in over de liefdesverklaringen. De man is uiteindelijk voor de rechter moeten verschijnen wegens stalking. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. In de rechtszaak gaf de man zelf toe dat hij te ver is gegaan. Toch waren de berichtjes niet zonder resultaat, want na de rechtszaak is het koppel weer bij elkaar gekomen.



Lang duurde die tweede kans echter niet, maar de stalker geeft de hoop nog niet op. “Het ging een tijdje goed, maar ondertussen is er weer een discussie geweest. Ze is nu even bij iemand anders, maar het komt allemaal weer goed. Ze komt zeker terug naar mij, omdat we veel liefde voor elkaar voelen.”

