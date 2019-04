School verslikt zich in 1 aprilgrap, ouders kwaad

“Omdat er de laatste tijd heel wat pesterijen zijn geweest, hebben we besloten om opnieuw een uniform in te voeren.” Dat stond te lezen in een bri

Reacties

01-04-2019 19:19:04 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.120

OTindex: 2.926

jeetje, als dit soort zaken nu al voor ergenis zorgen, dan heb ik melij met die kinderen. Dit vind ik nog wel grappige geintjes met een serieuze ondertoon.

01-04-2019 19:25:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.173

OTindex: 20.343

@merlinswit : Niet iedereen is even slim als het om geintjes gaat

01-04-2019 19:31:21 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.665

OTindex: 1.735



@merlinswit , de mensen voelen zich eerst overdonderd door de boodschap, zoals uniform of een rol wc papier. En dan willen ze niet toegeven dat ze erin zijn getuind en dan gaan ze pas echt moeilijk doen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: