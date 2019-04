Hoor jij deze afbeeldingen ook?

Onze hersenen zitten vol verrassingen. Zo hebben wetenschappers nu ontdekt waarom sommige GIF’jes toch geluid lijken te maken.Onderzoekers van de City University in Londen hebben een soort ‘synesthesie-effect’ ontstaat door een storing tussen de gebieden in onze hersenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van zicht en geluid. Maar ze werken mogelijks samen bij mensen die in staat zijn om geluidsloze afbeeldingen toch te horen dankzij het ‘visually-evoked auditory response’, ook wel gekend als VEAR of ‘visual ear’.“We wisten al dat sommige mensen kunnen horen wat ze zien”, legt dr. Elliott Freeman, hoofdonderzoeker, uit. “Denk aan maar aan richtingaanwijzers in de auto en knipperende neonlampen. Onze laatste studie heeft nu onthuld dat mensen met ‘visual ears’ beide zintuigen samen kunnen gebruiken om te kijken, maar ook om een geluidsloze beweging te ‘horen’.” De wetenschapper verduidelijkt wel nog dat niet iedereen hiertoe in staat is.