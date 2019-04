Mysterie van aanspoelende Garfield-telefoons is eindelijk opgelost

Al sinds de jaren 80 spoelt er voor de kust van Bretagne af en toe een telefoon aan in de vorm van het stripfiguur Garfield, maar niemand wist vanwaar die kwamen. Tot nu, want een onderzoeksteam heeft in een grot een container gevonden vol met het speelgoed.Een oranje telefoon in de vorm van de kart Garfield en waarvan de ogen opengaan als de hoorn opneemt. Dat vreemde voorwerp spoelt nu al meer dan dertig jaar af en toe aan op het strand van Iroise in het Frans Bretagne. Heel wat mensen vermoedden al langer dat het speelgoed kwam van een container die ergens in zee lag, maar niemand kon die vinden. Zo groeide de telefoons uit tot een symbool van de plasticvervuiling van onze zee├źn. Maar nu is de bron van de vervuiling gevonden.De Ar Vilantsou-opruimgroep had vorig jaar nog eens aandacht besteed aan de telefoons en dat deed een belletje rinkelen bij een lokale boer die zich de plaats herinnerde waar hij als klein jongetje zijn eerste Garfield vond. Hij wist zelfs waar de container lag: in een grot die je alleen kan bereiken bij laag water. Enkele leden van de opruimgroep besloten op expeditie te gaan en konden het ijzeren gevaarte lokaliseren.Maar, dat lost het probleem van de aanspoelende telefoons niet op. De opruimers kunnen niet aan de container, die ook nog eens in de loop der tijd deels bedekt is geraakt door zand. Bovendien is het niet duidelijk hoeveel van de lading in de zee is weggedreven. Dus de kustbewoners van Iroise kunnen de komende jaren nog heel wat Garfields verwachten.