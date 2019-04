Kabelmonteur geschorst voor redden kat, petitie gestart

Een medewerker van een kabelbedrijf in het Amerikaanse Philadelphia is geschorst omdat hij tijdens werktijd een kat uit een benarde situatie hielp. Mensen die de actie van de man zien als een heldendaad, zijn een petitie begonnen om hem weer aan het werk te krijgen.De kabelmonteur, Maurice German, gebruikte de lift van zijn voertuig om 'Princess Momma', zoals de kat heet, van een telefoonmast te helpen. De eigenaren zochten hulp omdat het beestje al twaalf uur vastzat op de paal, melden Amerikaanse media. German was de eerste die reageerde. Volgens zijn werkgever negeerde hij daarbij de veiligheidsvoorschriften. De liefdadigheid leverde German een schorsing van drie weken op.De man kreeg steun in de vorm van een petitie. "Maurice German is een held die een geliefde familiekat redde", is te lezen op de website waar inmiddels bijna 30.000 duizend mensen zich achter de kabelmonteur schaarden. "In plaats van geschorst zou hij beloond moeten worden." Ook is inmiddels ruim 7.000 dollar ingezameld voor German.Hoewel zijn werkgever de steun voor de monteur begrijpt, blijft die bij zijn standpunt. "Onze wagens zijn niet bedoeld voor de plek waar hij zijn actie ondernam", reageert een woordvoerder. "Onze actie mag dan niet populair zijn, maar hij bracht zijn leven en dat van anderen in gevaar."