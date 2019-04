Hond met scheidingsangst wordt alleen rustig van etalagepop

Maak kennis met Shorty, de bejaarde hond met scheidingsangst. Hij heeft er zelfs zoveel last van dat zijn Britse baasje met een ingenieuze oplossing op de proppen is gekomen zodat Shorty zich nooit alleen hoeft te voelen.Wanneer Marc de deur uit moet, zet hij een etalagepop verkleed als Marc, bij Shorty waarmee hij kan knuffelen. De 15-jarige hond werd door Marc geadopteerd uit het asiel en woont al 10 jaar bij hem. Het is dan ook geen wonder dat Shorty zijn baasje mist als hij gaat werken. “Hij wordt heel erg angstig wanneer Marc er niet is”, schrijft zijn vrouw Kristen op Bored Panda. “Hij blaft en huilt en we krijgen hem nooit kalm. Zelfs niet wanneer ik hem in mijn armen houd. Ik stond eerst wat sceptisch tegenover het idee van de etalagepop, maar wonder boven wonder werkte het.”