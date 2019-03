Onflatterende foto bezorgt vrouw meer dates dan ooit

Na de zoveelste onsuccesvolle internetdate, besloot freelance schrijver Julia D'Orazio om het voortaan anders aan te pakken. De mooie en sexy foto's die ze van zichzelf postte op Tinder en andere dating apps, bleken duidelijk niet te werken om 'de juiste man' aan te trekken.,,Normaal selecteerde ik altijd de mooiste foto's van mezelf, vanuit de juiste hoeken genomen en met de perfecte poses, maar nu besloot ik om het wat wilder aan te pakken", vertelt de vrouw.Zo plaatste ze een foto die middenin een spectaculaire val werd genomen, terwijl ze aan het duinsurfen is in Chili. ,,Met deze foto wilde ik ook aantonen dat ik om mezelf kan lachen en dat ik mezelf niet al te serieus neem en dat ik niet bang ben om iets nieuws te proberen."Haar tactiek leek te werken: ,,Ik kreeg nog nooit zoveel reacties als toen ik die foto postte. Tientallen berichtjes kwamen binnen van meer dan dertig mannen, die me waarschijnlijk eerst maanden- of zelfs jarenlang naar links hadden geveegd bij mijn foto."De vrouw kreeg enkel positieve reacties, als ,,hey Jules, die foto van je maakte me blij" en ,,dit is de beste foto die ik hier ooit op gezien heb!"De vrouw vroeg aan een aantal mannen waarom ze gereageerd hadden en kreeg hartverwarmende antwoorden. ,,Iedereen post hier maar foto's die moeten laten zien hoe 'cool' ze zijn en deze foto van jou terwijl je faliekant mislukt, is gewoon grappig." Een ander schreef: ,,Het feit dat je duidelijk om jezelf kan lachen is erg aantrekkelijk."Helaas heeft Julia voorlopig nog geen relatie overgehouden aan haar foto-avontuur, maar ze heeft wel een les geleerd. ,,Ik kan zeker zeggen dat het posten van de foto van mijn gênante val het waard was. Oké, niemand van deze mannen is tot nu toe de 'ware' gebleken, maar het tonen van een andere kant van mezelf werkte bevrijdend en zorgt er hopelijk voor dat ik in de toekomst wel verliefd word."