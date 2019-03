Pijn door fietszadels: Vrouwen durven geen seks te hebben omdat het er zo heftig uitziet

De Britse wielrenster Hannah Dines (25) had een supergrote zwelling tussen haar benen en vindt dat het tijd wordt dat daarover wordt gepraat. Want ze is niet de enige. "Opereren was de enige optie."



Hannah Dines, een 25-jarige Engelse profwielrenster, wil een einde maken aan de schaamte en de stilte rondom een probleem waar 'heel veel wielrensters' volgens haar last van hebben. Namelijk: een opgezwollen vulva.



Eerst dacht ze: het hoort. 'We associëren vagina's al snel met pijn', schrijft ze in een open brief in The Guardian. 'Denk aan ongesteldheid, penetratie wanneer je lijf er nog niet helemaal klaar voor is. Ik dacht gewoon dat fietsen de pijn wat erger maakte.'



Dat was ook zo. Maar het zadel veroorzaakte niet alleen maar de welbekende zadelpijn, maar ook een megagrote zwelling. Zo heftig, dat ze geopereerd moest worden.



En ze is niet de enige. De Belgische gynaecoloog Luc Baeyens, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en het Brugmann Ziekenhuis, ziet wekelijks sportvrouwen met opgezwollen vulva's op zijn behandeltafel. "Dat zijn heftige zwellingen van de buitenste schaamlip, waar sommige wielrensters echt last van hebben." Hij beschreef het in het medisch vakblad British Medical Journal als 'bicyclist's vulva'.



Het zijn vooral wielrenners en in iets minder mate triatleten. 1 op de 6 rensters heeft er last van, zo blijkt uit onderzoek. Maar ook vrouwen die 'gewoon' een paar keer per week spinnen, kunnen de klachten krijgen. De zwelling wordt veroorzaakt door kleine ontstekinkjes in of onder de huid door wrijving met het zadel. Daardoor slippen de lymfevaten daar beneden dicht. Ook doordat vrouwen voorover gebogen op hun fiets zitten, raken die vaten afgekneld.



Heidi Van De Vijver (49) uit het Belgische Bornem kan erover meepraten. Ze fietste jarenlang in de top en zag geregeld collega-rensters onder de douche met rode ontstekingen en zwellingen. Inclusief zijzelf. "Maar bij mij was het héél extreem. Je kon het gewoon zien als ik een badpak aan had. Daar geneerde ik me wel voor."



"Ben je vroeger een man geweest?" vroeg een gynaecoloog haar eens, toen ze als jonge sporter de eerste klachten kreeg. "Dat kwam zó hard aan. Ik voelde me uitgelachen. Daarna durfde ik jarenlang niet meer naar een arts te gaan met dit probleem."



Maar het was wel 'echt een probleem'. "Zitten deed zóveel zeer en na een wedstrijddag bleef de pijn altijd nog een paar dagen. Ik blééf maar verdovende crème smeren, maar daardoor werd het alleen maar erger omdat je dan niets voelde en niet op tijd stopte."



Vrouwen gaan door de pijn scheef op hun fiets zitten, weet gynaecoloog Baeyens, waardoor ze rugpijn, kniepijn en last van hun heupen kunnen krijgen.



Maar wat Baeyens vooral opvalt: de schaamte. "Ik sprak vrouwen die geen seks durven te hebben omdat het er zo heftig uitziet. Ik opereer veel vrouwen die aan mederensters zeggen dat ze er eventjes niet zijn vanwege een ontsteking. Ze durven de waarheid niet te vertellen."



"Het taboe is heel groot. Vorig jaar deed een student sportgeneeskunde onderzoek naar zadelpijnproblemen. Alle rensters zeiden: 'Wat fijn dat ons probleem nu serieus wordt genomen'."



Van De Vijver denkt dat het vooral moeilijk is voor wielrensters om hun probleem te bespreken met een mannelijke ploegleider. "Ik ben ook ploegleider, maar ik ben een vrouw. Dus ik hoor dit soort dingen wel vaker dan mijn mannelijke collega's. Zonde eigenlijk, en onnodig, want waarom zou je je ervoor schamen? Het is juist iets dat veel te veel voorkomt."



Hannah Dines pleit dan ook in haar open brief voor meer onderzoek. "Op internet kom ik heel veel verhalen tegen van ongelukkige lotgenoten, maar op maar weinig plekken is gedocumenteerd wat ze eraan kunnen doen."



Opereren is eigenlijk de enige optie. Met als kanttekening, zo zegt Baeyens, dat de zwellingen weer terug kunnen komen als de patiënt weer gaat fietsen. "Het liefst zie ik dat vrouwen vóór de klachten komen, of als de zwelling nog niet zo heftig is."



Zo kunnen vrouwen een speciaal fietszadel gebruiken met een kortere neus en een gel-laagje in het midden. Van De Vijver: "Dat verlichtte bij mij enigszins."



Ook adviseert Baeyens om na een fietstochtje te gaan liggen en een koelpack op het kruis te leggen. "Daardoor worden de bloedvaten weer vergroot." Hannah Dines schrijft in haar brief dat meer vrouwen soms rechtop moeten fietsen, 'zoals de Nederlanders allemaal doen'. Baeyens beaamt dat dat ook een goede maatregel is, net als een broekje met een naadloze zeem. Epileren is niet aan te raden, trimmen wél.



Baeyens en zijn collega's onderzoeken nu of er een genetische component is. "We hebben het idee dat de vrouwen gevoeliger zijn als er vaker zwellingen in de familie voorkomen, bijvoorbeeld na behandeling van borstkanker, waarna sommigen een opgezwollen bovenarm krijgen door vernauwde lymfevaten."



Hij hoopt dat zijn onderzoek wielrensters, en fanatieke fietssters in het algemeen, verder kan helpen. "Want als die zwelling er eenmaal is, dan gaat-ie niet zomaar weg. Dan moet ik die vrouwen echt gaan opereren."



Zoals oud-wielrenster Van De Vijver, die de zwelling ná haar carrière weg liet halen. "Ik wilde me niet laten opereren toen ik nog veel fietste, want dan zou ik er weken uit liggen. De bult weg, je ziet niets meer als ik in badpak loop. Nu denk ik: had ik het maar eerder gedaan. "

Reacties

30-03-2019 16:28:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.123

OTindex: 69.086

Tja, de mensen zijn ook niet gemaakt om op onze edele delen te gaan zitten.

Daar hebben we toch billen voor gekregen, die zijn daarvoor gemaakt.Overigens rij ik zelf liever op de brommer, een veel comfortabeler zadel dan zo'n klein fietszadeltje.

Daar krijg je geen zadelpijn mee, hooguit een houten kont met lange ritten.

Hoe zit dat bij de mannen, hebben die ook zadelklachten?

Die zitten toch ook op hun gevoelige onderdelen?

30-03-2019 16:54:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.115

OTindex: 20.321



Mijn vader had vroeger een



Doet me overigens wel denken aan de begintijd van de fiets, toen het de dames, juist om deze reden, werd afgeraden te gaan fietsen. Bleek toch een kern van waarheid in te zitten, blijkbaar.



Laatste edit 30-03-2019 16:54 @Mamsie : Die zitten wat verder naar voren. 't Hangt erover heen, zou je kunnen zeggen. Er op zitten is geen optie. Doet al pijn als ik er aan denk. Maar vroegen hadden de dames een rokzadel. Je mist dan wel het steuntje tussen de dijen dus of dat voor hardfietsers een optie is?Mijn vader had vroeger een gezondheidszadel , met een brede spleet in het midden. Zodat de rookgassen makkelijk konden ontsnappen, zeg maar.Doet me overigens wel denken aan de begintijd van de fiets, toen het de dames, juist om deze reden, werd afgeraden te gaan fietsen. Bleek toch een kern van waarheid in te zitten, blijkbaar.

30-03-2019 16:56:25 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.655

OTindex: 1.733

@Emmo , misschien omdat de dames in de begintijd juist zonder zadel wilden gaan fietsen?

30-03-2019 16:56:37 Sjaak

Moderator



WMRindex: 18.400

OTindex: 33.346

Vroeger had je die gezondheidszadels met een gleuf over het midden, ik denk om de frictie met de edele delen te verminderen, maar of zoiets ook op een racefiets kan?

30-03-2019 17:48:56 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.123

OTindex: 69.086





: Ja, vroeger heb ik ook korte tijd zo'n rokzadel gehad, ik vond het doodeng.

@Sjaak : Ja, dan konden de dames hun gleuf in die gleuf laten zakken, ik zie het helemaal vóór me. @Emmo : Ja, vroeger heb ik ook korte tijd zo'n rokzadel gehad, ik vond het doodeng.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: