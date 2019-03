Israëlische Hema-wijn uit bezet gebied uitverkocht na klacht van klant

Een pro-Palestina-activiste heeft onbedoeld een stormloop op een 'foute' wijn veroorzaakt. Mieke Zagt deed op Twitter haar beklag over de Israëlische wijn. Volgens haar zou Hema die niet mogen verkopen omdat die afkomstig zou zijn uit illegaal bezet gebied.



"U verkoopt Efrat-wijn uit de Judean Hills, origine Israël. Klopt dat wel? Zowel Efrat als de Judean Hills liggen in bezit Palestijns gebied. Efrat is een illegale Israëlische kolonie. Kunt u de bestemming controleren? Niet weer hè?", twitterde Zagt maandag.



De tweet van Zagt ging viraal en haar oproep leidde tot een kleine stormloop op de wijn. In de webshop en bij verschillende Hemavestigingen is die inmiddels uitverkocht.



Hema lijkt vooralsnog niet van plan om de wijn uit de schappen te halen. De winkel laat weten dat de wijnen geproduceerd zijn met druiven, 'welke uitsluitend geteeld en geoogst zijn op Israëlisch grondgebied'.



Verschillende klanten delen op Twitter foto's van hun aankoop. Meestal gaan die vergezeld van #tipvanmieke. Dat is dezelfde hashtag als waaronder Zagt kritiek op Israël deelt met haar volgers.



Overigens krijgt Zagt ook bijval. "Winkels die samenwerken met deze criminelen dienen gemeden te worden", schrijft iemand. Een ander spreekt over 'misbruik van de holocaust'.



Inmiddels zit er een slotje op het account van Zagt. Dat betekent dat haar tweets alleen nog zichtbaar zijn voor mensen die haar volgen. Zagt zegt bedreigd en geïntimideerd te worden.

