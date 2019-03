Basisschoolleerlingen in Lutjebroek werden onwel door 'piepjestest' en spanning

LUTJEBROEK - Het was wekenlang een groot raadsel waarom de kinderen van basisschool De Baskuul tot twee keer toe onwel zijn geworden tijdens de gymles. Tot verbazing van de GGD, die uitvoerig onderzoek deed bij de kinderen, bleek uitputting de oorzaak te zijn. De kinderen hebben namelijk iets te intensief meegedaan aan de shuttle run test.



De bekende 'piepjestest' bepaalt je uithoudingsvermogen en wordt vaak beloond met een cijfer. De kinderen van groep zes hebben hier zo actief aan meegedaan, dat ze onwel werden door de inspanning. Dit veroorzaakte het eerste incident.



Wat niet heeft geholpen is dat de verwarming in zowel de gymzaal als de kleedkamer op volle toeren draaide. Deze warmte zorgde naast misselijkheid, voor de genoemde hoofdpijn en benauwdheid die bij veel kinderen werd geconstateerd.



Het bleef echter niet bij een eenmalig incident, want de week erna werden de kinderen weer ziek. De GGD vertelt dat er wederom onderzoek is gedaan naar de kinderen, maar dat er niet met honderd procent zekerheid kan worden gezegd wat hier de oorzaak van was. Ook is het niet bekend of de verwarming weer zo hoog stond.



De enige verklaring die kan worden gegeven is dat de kinderen zo gespannen waren om weer te sporten, dat ze weer ziek zijn geworden. Anneke van Doorn van de GGD licht toe: "De kinderen zijn mogelijk weer met zulke spanning die gymzaal ingegaan, dat ze weer ziek zijn geworden. Ze zullen heftige herinneringen hebben gehad aan de week ervoor en gedacht hebben 'we gaan weer naar die plek'."



Het is op zijn minst gezegd een merkwaardig verschijnsel. Ook Van Doorn meldt dat ze dit een 'hele bijzonder case' vindt: "We maken dit niet vaak mee." De GGD heeft de school en ouders geïnformeerd en een bijeenkomst gehouden om toelichting te geven.

