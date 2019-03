Schapen insemineren met oudste sperma ooit

Het sperma lag 50 jaar in de vrieskast.



Het is onderzoekers gelukt om met succes 34 merinosschapen te insemineren met sperma van een allang overleden ram. Het sperma werd in 1968 ingevroren en opgeslagen in vloeibaar stikstof. “Dit toont aan dat sperma dat lange tijd ingevroren is geweest, nog steeds levensvatbaar is,” stelt onderzoeker Simon de Graaf.



Het sperma lag opgeslagen in grote vaten met vloeibaar stikstof bij een temperatuur van -196 graden Celsius. De onderzoekers waren erg benieuwd of het nog mogelijk zou zijn om met dit sperma lammetjes te verwekken. En dus besloten ze het opgeslagen sperma te ontdooien. Ook werd de kwaliteit van het zaad getest, om de bewegelijkheid, snelheid, levensvatbaarheid en het DNA van het 50-jaar oude sperma te bepalen. En het sperma was in opperbeste staat. “Het was verbazingwekkend om te zien dat we geen verschil vonden tussen sperma dat 50 jaar, of slechts één jaar ingevroren lag,” zegt onderzoeker Jessica Rickard.



In totaal werden 56 ooien met het sperma geïnsemineerd. 34 ooien raakten vervolgens zwanger. “We geloven dat dit het oudste, levensvatbare opgeslagen zaad van elke soort ter wereld is,” zegt Rickard. “En het is absoluut het oudste sperma dat gebruikt is om nakomelingen te verwekken.”



De ram lijkt over uitermate sterk sperma te beschikken. Recent ingevroren sperma van 19 rammen werd onlangs gebruikt om 1048 ooien te insemineren. 618 schapen raakten vervolgens zwanger. Dit geeft een zwangerschapspercentage van 59 procent. Kijken we echter naar het 50-jaar oude sperma, dan komt daar een zwangerschapspercentage van 61 procent uit.

De onderzoekers zijn nu van plan om de genetische vooruitgang van de wol van de nakomelingen te bekijken. In de laatste vijftig jaar is er namelijk selectief gefokt om de wolopbrengst voor de wolindustrie te maximaliseren. “We hebben nu een benchmark om de wol te vergelijken,” besluit De Graaf.



29-03-2019 08:29:10 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.346

OTindex: 4.109

Quote:

“We geloven dat dit het oudste, levensvatbare opgeslagen zaad van elke soort ter wereld is.” Alleen van het schaap, toch? Alleen van het schaap, toch?

29-03-2019 09:30:56 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.114

OTindex: 69.054

En wat gaat er dan geboren worden? Diepvries-lamsracks of zo!

29-03-2019 09:32:23 GMVersluis

Erelid



WMRindex: 409

OTindex: 8.843

@Mamsie :

vet makkelijk. vet makkelijk.

