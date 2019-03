Niet Venus, maar Mercurius staat het dichtst bij de aarde

Mercurius zou zelfs de dichtstbijzijnde buur van elke planeet in ons zonnestelsel zijn.



Vraag een willekeurige astronoom welke planeet het dichtst bij de aarde staat en het antwoord dat je waarschijnlijk krijgt is Venus. Maar een nieuw onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Physics Today schoffelt die aanname onderuit. Met een nieuwe wiskundige methode bewijzen de onderzoekers dat Mercurius in feite ons naaste buur is. Sterker nog: Mercurius zou het dichtst in de buurt staan van elke andere planeet in ons zonnestelsel.



Volgens de onderzoekers gaat het eigenlijk fout bij de berekening over de gemiddelde afstand tussen planeten. Meestal wordt de gemiddelde afstand namelijk berekend door de afstand van de planeet tot de zon te bepalen. Zo is de afstand van de aarde tot de zon vastgesteld op 1 AE (astronomische eenheid) en die van Venus op 0,72 AE. De afstand tussen de aarde en Venus is op die manier vastgesteld op 0,28 AE.



Hoewel het klopt dat geen enkele andere planeet ons zo dicht nadert, zegt dit niets over de gemiddelde afstanden, zo stellen de onderzoekers in Physics Today. Wanneer Venus zich namelijk aan de andere kant van de zon bevindt, is de afstand tussen de aarde en Venus 1,72 AE. En dus stellen de onderzoekers dat gemiddeld gezien Venus helemaal niet het dichtst bij de aarde staat.



“Om de gemiddelde afstand tussen planeten nauwkeurig te bepalen, ontwierpen we de puntcirkelmethode,” leggen de onderzoekers in Physics Today uit. In deze methode wordt de gemiddelde afstand bepaald op basis van een aantal punten op elke baan (zie afbeelding hierboven). De onderzoekers berekenden met behulp van de nieuwe methode alle afstanden tussen de planeten opnieuw. En uit de resultaten blijkt dat Mercurius veel dichter bij de aarde staat dan Venus (1,04 AE en 1,14 AE respectievelijk).



Mercurius staat niet alleen het dichtst bij de aarde. De berekeningen laten namelijk zien dat Mercurius het dichtst bij elke planeet in ons zonnestelsel in de buurt staat. “Mercurius is dus zelfs de dichtstbijzijnde planeet van Neptunus,” besluiten de onderzoekers.

