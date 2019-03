Ongelofelijk: Zelfs de gemeentepils van Amsterdam is lekkerder dan het kraanwater van Assen en Groningen

Het kraanwater in Assen en in Groningen is volgens een jury minder lekker dan van winnaar Tilburg. Zelfs het Amsterdamse kraanwater zou beter van smaak zijn.

Je zou denken dat het leidingwater van de noordelijke waterbedrijven de 'kwaliteitsslag' met collega-waterbedrijven wel zou winnen. Niet dus. Bij de zogeheten KRNWTR Awards blijkt Tilburg het lekkerste water te hebben. In de top 10 komt Groningen niet eens voor. Assen net wel.



Schrale troost is misschien wel dat in de top tien Leeuwarden op een derde plek is geëindigd. Het water dat in Asssen uit de kraan stroomt werd beloond met een tiende plek.



De KRNWTR Awards zijn afgelopen vrijdag tijdens wereldwaterdag uitgedeeld. Het is de tweede keer dat deze onderscheidingen zijn toegekend. Het leidingwater uit twintig Nederlandse steden werd door een jury beoordeeld.



Het water uit Tilburg werd het lekkerst bevonden. De jury omschrijft het Tilburgse kraanwater als 'erg aangenaam' en ‘fris en mild, met een lange afdronk’. De jury bestond uit journalisten, een watersommelier, een bierbrouwer en koffiebranders.



Uit 20 Nederlandse steden is door de waterbedrijven PWN, Vitens, Dunea, Evides, BrabantWater en Oasen vers, lokaal getapt kraanwater aangeleverd voor de test.



Het kraanwater kwam uit Almere, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. Het winnende kraanwater uit Tilburg wordt geleverd door waterleidingbedrijf BrabantWater.

Dit is de top 10 lekkerste kraanwaters



Tilburg

Zwolle

Leeuwarden

Lelystad

Den Bosch

Den Haag

Amsterdam

Breda

Middelburg

Assen

