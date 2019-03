Cabaretier Richard Kemper: ‘Te veel cabaret op tv’

Richard Kemper, bekend van het cabaretduo Veldhuis & Kemper, vindt dat er te veel cabaret wordt uitgezonden op televisie. Dat zegt de komediant in de VARAgids. Met name BNNVARA en RTL 4 zenden erg veel cabaretvoorstellingen uit. “Ja. Het bijzondere gaat eraf. Ik zou uiteraard wel wat meer duocabaretiers op tv willen zien!“, aldus de cabaretier, die waarschuwt voor een overkill van cabaretiers op televisie. “Ik vind het ook moeilijker om naar Dit was het nieuws op tv te kijken.“

28-03-2019 16:33:27 Mamsie

Daar ben ik het mee eens. Gelukkig zijn de meeste van die beroepsleukerds niet om áán te horen.

28-03-2019 16:36:09 lonewolf

Leuke dingen op tv is beter dan al die drama series van tegenwoordig.

Maar goed zoveel tv kijk ik niet dus ze doen maar

28-03-2019 16:44:18 stora

cabaretiers die om zichzelf lachen die zijn per definitie niet leuk.

28-03-2019 17:22:57 botte bijl

zolang de kijkers het niet eens worden over welke cabaretiers leuk zijn is het goed als er een paar verschillende zijn

