Gevangenen smokkelen mobieltjes en drugs in dichtgenaaide dode ratten

In Groot-Brittannië is een wel heel macabere manier aan het licht gekomen om drugs en mobieltjes de gevangenis binnen te smokkelen: via dode ratten.In de HMP Guys Marsh-gevangenis in Dorset zijn drie dode ratten gevonden met in hun lichaam allerlei smokkelwaar, meldt Sky News. Behalve de al genoemde mobieltjes en drugs - cannabis en 'spice', een partydrug - werden telefoonopladers, simkaarten en vloeitjes in de beesten gevonden.Bewakers kwamen de dode knaagdieren tegen tijdens hun ronde en het viel hun op dat de buiken van de ratten waren dichtgenaaid. Toen ze de dieren openmaakten, bleken hun ingewanden te zijn verwijderd en te zijn vervangen door de smokkelwaar.De ratten waren over de afzetting van de gevangenis gegooid en hadden door een gevangene opgeraapt moeten worden, meldt het ministerie van Justitie.De vondst toont volgens Rory Stewart, staatssecretaris van het Gevangeniswezen, aan 'hoe uitzonderlijk ver criminelen gaan om drugs de gevangenis binnen te smokkelen, en waarom het zo belangrijk is de beveiliging aan te scherpen'.In het recente verleden gebruikten gevangenen onder meer tennisballen en duiven om spullen de gevangenis in te smokkelen.