Er komt een commerciële bananenplantage in de Gelderse Vallei

WAGENINGEN - Ergens op een weiland in de Gelderse Vallei komt een commerciële bananenplantage, belooft Pieter Vink van streekproductenleverancier Boerenhart. Vink is mede-initiatiefnemer van de Nederbanaan en betrokken bij het bananenonderzoek van de Wageningen Universiteit en Research.

De Wageningse universiteit doet al proeven met bananenteelt in een kas. Het experiment startte met het oog op blad- en bodemschimmels die de bananenplanten wereldwijd dreigen aan te tasten. Een team van onderzoekers van de universiteit heeft als doel 'de banaan te redden'. De universiteit kwam daarom met de oplossing de plant uit de grond te halen en te laten groeien op steenwol of turf.



Het idee wordt ook commercieel opgepakt. Pieter Vink kan nog geen plan laten zien, zo nieuw is het idee om commercieel een bananenplantage in Nederland te beginnen. Hoe de bananen precies worden verbouwd en hoe het bijvoorbeeld zit met het verwarmen van de kas, daar kunnen we dus nog niet naar vragen. Komend jaar wordt er hard aangewerkt om het te realiseren, verzekert Vink.

Maar die wereldwijde bedreiging van de banaan, was dat niet vooral een probleem omdat we maar één bananenras eten? Misschien is het dan wel handig om wat meer bananenrassen te cultiveren. De banaan staat bovenaan Maar die wereldwijde bedreiging van de banaan, was dat niet vooral een probleem omdat we maar één bananenras eten? Misschien is het dan wel handig om wat meer bananenrassen te cultiveren.

@venzje : Probleem is dat de Cavendish zo geschikt is dat de rest er niet aan toe komt. (Geschikt in de zin van commercieel aantrekkelijk, niet qua smaak)

