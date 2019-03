Nachtelijk avontuur Utrechtse kinderen eindigt op Leiden Centraal

VLEUTEN/DE MEERN - Een nachtelijk avontuur van vijf kinderen (11, 13 en 16 jaar oud) uit De Meern en Vleuten is vannacht geëindigd op het centraal station van Leiden. Dat meldt de politie op Twitter.



Volgens de politie waren de kinderen de hele nacht op pad geweest. Het vijftal werd uiteindelijk in de trein vanuit Amsterdam aangetroffen. De politie heeft de ouders van de kinderen vervolgens wakker gemaakt en hen met spoed naar het politiebureau in Leiden laten komen.



Waarom de kinderen op pad waren, heeft de politie niet bekendgemaakt.

Reacties

27-03-2019 11:24:04 venzje

Oudgediende



Volgens mij liftte ik op mijn 14e gewoon naar Duitsland. Maar 11 vind ik ook wel wat jong.

27-03-2019 11:30:04 Mamsie

Oudgediende



Waarom de kinderen op pad waren, heeft de politie niet bekendgemaakt.



Je bent jong en je wilt eens wat.

Dat zal het zijn. Je bent jong en je wilt eens wat.Dat zal het zijn.

