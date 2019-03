Wie is zijn carnavalswagen verloren op de A4?

AMSTERDAM - Carnaval is alweer een aantal weken achter de rug, maar een carnavalswagen met het thema 'Wilde Westen' is het nog altijd niet gelukt om veilig thuis te komen en staat nu te verpieteren langs de A4 bij Amsterdam.Weginspecteur Stefan van Rijkswaterstaat kwam het gevaarte tegen, bij de afslag richting Schiphol. "Iemand z'n feestkar verloren?", schrijft hij op Twitter.Volgens Rijkswaterstaat is een wiel van de kar afgebroken en moet -ie daarom weggesleept worden. Hoeveel tumbleweeds er inmiddels al voorbij zijn gewaaid aan de 'Wilde Westen'-carnavalswagen, is niet bekend.