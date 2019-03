Politie roept mannen met klein knuppeltje op hem vaker te gebruiken in verkeer

ZAANSTAD - De politie in de Zaanstreek roept mannelijke automobilisten op vaker hun 'kleine knuppeltje' te gebruiken. Ze doelen hiermee op de richtingaanwijzers, die door twintigers en dertigers veelal wordt vergeten te gebruiken.



Volgens de politie zien ze steeds vaker dat er in het verkeer niet meer aan het 'kleine knuppeltje' wordt gezeten, een knipoog naar 'dat wat tussen de mannen hun benen hangt'. "In situaties waarbij ze hem moeten gebruiken, in een bepaald soort verkeer zeg maar, weten ze hem niet te vinden", aldus de politie in het bericht. "Ze zeggen vaak: 'het gaat niet om de grootte, waar wat je ermee kan'."



Er wordt vooral verwezen naar hoe belangrijk is het is om te communiceren in het verkeer. "Geef aan wat u wilt. Welke kant u op wilt met de ander. Mensen kunnen niet altijd aan uw gezicht zien wat uw intenties zijn."



Onder het bericht wordt er met hilariteit gereageerd op dit bericht met een kleine knipoog naar de mannelijke weggebruikers. "Waarom moeten we richting aangeven? Ik ben gesteld op mijn privacy", zegt iemand. "Blindelings weet ik hem te vinden", zegt een andere mannelijke chauffeur.

Reacties

27-03-2019 09:16:21 stora

Binnenkort komt er een artikel dat dames een man meenemen als ze gaan rijden want dan kunnen ze tijdens het rijden aan het knuppeltje zitten

27-03-2019 10:17:11 Mamsie

Moeten ze hem dan uit het raam hangen? Richting aangeven met het kleine knuppeltje??Moeten ze hem dan uit het raam hangen?

27-03-2019 10:28:09 venzje

Zo las ik eens, in een artikel over zinloze banen, het voorbeeld van de installateur van richtingaanwijzers in de BMW-fabriek.

27-03-2019 10:39:55 Jawel

@venzje : dat is vergelijkbaar met schilderen van verdrijvingsvakken bij de afrit van een snelweg...

27-03-2019 11:09:39 MIADIA

S Quote:

Waarom moeten we richting aangeven? Ik ben gesteld op mijn privacy



kan iemand mij uitleggen wat richting aangeven te maken heeft met privacy?

27-03-2019 11:35:25 Mamsie

@MIADIA : Misschien heeft iemand niet zoveel behoefte aan het constant zitten zwaaien met zijn kleine (of iets grotere) knuppeltje?

27-03-2019 11:39:08 lonewolf

? Ik zie vrouwen hem ook niet gebruiken. Waarom alleen mannen? Ik zie vrouwen hem ook niet gebruiken.

27-03-2019 13:00:15 TheIrishMan

S Quote:

Ze doelen hiermee op de richtingaanwijzers, die door twintigers en dertigers veelal wordt vergeten te gebruiken. Laten we het houden op zo goed als iedereen, anders kan je je telefoon niet vasthouden.



Komen er trouwens ook mannen advocaten bureau's nu jammeren dat dit seksistisch is?



Laatste edit 27-03-2019 13:01 Laten we het houden op zo goed als iedereen, anders kan je je telefoon niet vasthouden.Komen er trouwens ook mannen advocaten bureau's nu jammeren dat dit seksistisch is?

