Lincoln is de eerste geit die burgemeester wordt sinds mensenheugenis

Een driejarige geit genaamd Lincoln staat klaar om de burgemeester te worden van de kleine stad Fair Haven in Vermont, Verenigde Staten. Lincoln moest het tijdens de verkiezingen opnemen tegen katten, honden en de woestijnrat Crystal.Lincoln is de eerste geit in geschiedenis die benoemd wordt tot burgemeester. Hij werd deze week door stadsgenoten verkozen voor een ambtstermijn van één jaar op de Community Meeting Day in Fair Haven. In totaal waren er zestien kandidaten waarop de dorpsbewonen konden stemmen. De andere deelnemers waren vooral katten, honden en een woestijnrat die Crystal heet.Met 13 stemmen won Lincoln van de hond Sammy die 10 stemmen kreeg. De andere dieren verdeelden de overige 30 stemmen. Tijdens zijn tijd als dierenburgemeester zal de geit lokale evenementen bijwonen. Hij zal bijvoorbeeld meelopen in de Memorial Day-parade, inclusief een op maat gemaakte sjerp.Fair Haven, een stad met ongeveer 2.500 inwoners langs de grens met New York, heeft geen menselijke burgemeester. Stadsbestuurder Joseph Gunter zei dat hij hoorde over een klein stadje in het noorden van Michigan dat iets gelijkaardigs uitteste. Hij dacht dat het een goede manier zou zijn om geld in te zamelen voor een plaatselijke speeltuin. De actie leverde slechts ongeveer 100 dollar (omgerekend 88 euro) op, maar er zaten ook andere voordelen aan verbonden. “Het was een geweldige manier om de basisschoolkinderen kennis te laten maken met de lokale overheid”, zegt Gunter.