Zeldzaam: Vijfling geboren op schapenhouderij op Marken

MARKEN - Voor schapenhouder Dirk de Waart was het een unieke verrassing vannacht. Normaal bevallen zijn ooien van twee of drie lammetjes per keer, maar vandaag scharrelt er voor het eerst sinds 1978 een wollige vijfling rond in zijn stal.Het familiebedrijf zit al jaren in de schapenhouderij en Dirk is dan ook opgegroeid tussen de dieren. Het is dus niet de eerste keer dat de familie De Waart meemaakt dat er vijf lammetjes tegelijk geboren worden. Maar bijzonder is het wel, erkent de schapenhouder."De laatste keer dat wij het hier meemaakten, was in 1978", vertelt Dirk aan NH Nieuws. De komst van de lammetjes was toen zo bijzonder dat de Markenaar er vrij een dag vrij voor kreeg van school. De foto van dat moment prijkt nog steeds trots in het fotoalbum van de familie.Lastige bevallingHet was geen makkelijke bevalling voor moeder schaap. "Het eerste en de laatste lammetje lagen in een stuitligging, daarom moest ik helpen", aldus Dirk. Ook duurt de bevalling van een vijfling een heel stuk langer dan een gewone bevalling. "De moeder wil ieder lam aflikken als het geboren is, en gaat daarna pas verder met de geboorte van de volgende. Je kan je dus wel voorstellen hoe lang dit duurt."De komst van de vijfling betekent nog niet het einde van de geboortegolf op het bedrijf van de schapenhouder. Deze weken worden iedere nacht weer extra lammetjes geboren in zijn stal.