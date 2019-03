Dit eiland lijkt gek genoeg op een olifant

In IJsland prijkt een pracht van een rots die sprekend lijkt op de kop van een olifant.Mocht je binnenkort een bezoekje brengen aan IJsland, dan kan je best eens langs het eiland Heimaey passeren. Het eiland bevindt zich 7,4 kilometer ten zuiden van IJsland en is 13,4 vierkante kilometer groot. Heimaey betekent letterlijk ‘Eiland van de huizen’ en is het enige bewoonde eiland van de Vestmannaeyjar eilandengroep, met ongeveer 4.500 inwoners.Het eiland beschikt zelfs over een luchthaven, maar is ook bereikbaar met de ferry. Elke zomer krijgt het eiland overigens bezoek van maar liefst acht miljoen papegaaiduikers en andere vogelsoorten. Maar dé blikvanger is een enorme rots die erg veel weg heeft van een olifant. Je hoeft zelfs niet al te veel fantasie te hebben om er een gigantische olifantenkop in te zien. Kijk zelf maar! Foto