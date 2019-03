Man onderuit geschopt na verstoren foto-moment

DEN HAAG - Nadat een man per ongeluk voor de lens van een camera is langsgelopen en zo een foto-moment heeft verstoord, wordt hij onderuit geschopt door één van de mannen die op de foto zou gaan. Hij raakt even buiten bewustzijn. Een vriend van het slachtoffer krijgt een tik tegen zijn gezicht van een andere man. De politie is op zoek naar twee verdachten.Het 23-jarige slachtoffer is op zaterdag 26 januari samen met een vriend op weg naar huis na een nacht stappen in Den Haag. Ze lopen rond 5.30 uur naar station Hollands Spoor. Op dat moment staat een groep van vijf mannen voor de ingang van het station wat met elkaar te praten.De mannen besluiten om een foto te maken. Drie van hen stellen zich op, terwijl een ander zijn telefoon in de aanslag houdt. Op dat moment loopt de 23-jarige man per ongeluk en nietsvermoedend voor de camera langs. Hij wordt meteen aangesproken en tegen zijn schouder getikt. Eén van de mannen schopt hem onderuit, waardoor hij hard op de grond valt en even buiten bewustzijn raakt.Er ontstaat een woordenwisseling met de vriend van het slachtoffer en die krijgt nog een tik tegen zijn gezicht van een andere man uit de groep. Daarna lopen de mannen weg. Het slachtoffer heeft geluk gehad dat hij niet met zijn hoofd tegen de betonnen bol is gevallen die voor de ingang van het station staat. Zijn verwondingen vallen mee.De politie is op zoek naar de twee mannen die gewelddadig werden. De andere drie zijn onherkenbaar gemaakt, omdat ze niet hebben meegedaan aan de daadwerkelijke mishandeling.Herkent u de verdachten?Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem.