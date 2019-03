Plavuizen vloer komt ineens omhoog, bewoners woning uit

ARNHEM - Bewoners van een woning aan de Schepen ten Havestraat in Arnhem zijn maandagavond voor de zekerheid naar buiten gegaan, omdat de plavuizen vloer in de woonkamer omhoogkwam.De zoon van de bewoonster vreesde dat zich misschien gas had opgehoopt en belde 112. Hij riep iedereen op het huis te verlaten.De gealarmeerde brandweer verrichtte metingen, maar heeft niets raars kunnen ontdekken. Volgens een van de bewoners ligt de vloer er al twintig jaar in. Hoe de tegels ineens omhoog konden komen, is nog niet duidelijk.De brandweer heeft de woningstichting ingelicht.