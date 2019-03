Geitje maakt 'rodeorit' op schaap bij boerderij in Bergen

BERGEN - Een speels geitje wist zich wel te vermaken op een boerderij in Bergen. Het dier beklom de rug van een schaap voor een kort 'rodeoritje'.Het schaap was niet bepaald gediend van de actie van het geitje en wist het dier vrij snel van zijn rug af te krijgen.Het hilarische tafereel werd vastgelegd door een omstander. De video werd gedeeld op sociale media.

21-03-2019 14:21:01

Hier zien we dus een geit die lekker aan het geiten is. En dat arme schaap is weer de klos!