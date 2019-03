Mensen met autisme ingeschakeld bij bagagecontrole Brussels Airport

Beveiligingsfirma G4S stelt sinds februari zes mensen met autismespectrumstoornis tewerk op Brussels Airport. Ze staan in voor de x-ray-screening ter

21-03-2019 08:40:43

Da's mooi: banen voor autisten die niet in de ICT zijn.

Mijn zoon heeft ook gezocht naar gespecialiseerde bureaus en projecten voor mensen in het autismespectrum. Maar de weinige die er zijn, richten zich allemaal op de ICT en dat is nou net níet waar hij in wil werken.