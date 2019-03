Groninger Huis beticht SP van werven ‘schimmelstemmen’

Groninger Huis beticht de SP in Midden-Groningen er van schimmelproblematiek te misbruiken om stemmen voor de statenverkiezingen te winnen.



De SP in Midden-Groningen roert in aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten al een tijdje de trom. Zo krijgt Woonstichting Groninger Huis de laatste tijd veel signalen van haar huurders dat ze door de SP actief worden benaderd om schimmelklachten door te geven.



De SP Midden-Groningen zegt de strijd aan te binden met verhuurders die te laks reageren op klachten van huurders over schimmel in hun woning. De partij heeft via www.schimmelhuizen.nl een ‘meldpunt schimmelklachten’ geopend.

Inzicht krijgen in de omvang van de problematiek



SP-raadslid Joke Lesman zegt onlangs met bewoners van de Genestetlaan uit Hoogezand naar Groninger Huis in Zuidbroek te zijn geweest om te eisen dat hun huizen schimmelvrij worden gemaakt. ,,Wij krijgen veel reacties van huurders met dezelfde klachten. Om inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek openen we een meldpunt.’’



Groninger Huis vindt deze werkwijze van de SP zeer merkwaardig en zegt dit niet los te kunnen zien van de aanstaande statenverkiezingen. Hetzelfde gebeurde volgens de corporatie bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Appingedam. Inmiddels heeft de SP zelfs een speciaal schimmelmeldpunt geopend. ,,Onwenselijk,’’ vindt Groninger Huis-bestuurder Hilde van Ree. ,,Huurders met schimmelklachten kunnen altijd rechtstreeks bij de corporatie terecht.’’



Van Ree zegt dat Groninger Huis veel aan voorlichting doet om schimmelproblemen te voorkomen. ,,Onlangs is een nieuwe brochure op de website geplaatst. Wanneer huurders schimmelklachten melden pakken wij dit snel op.’’



De SP bood op 8 maart met een aantal huurders van een appartementencomplex uit Hoogezand een pamflet aan Groninger Huis aan. Volgens de SP waren de schimmelklachten in het complex aan de Genestetstraat talrijk. Er werd voor 22 maart een plan van aanpak geëist.



Groninger Huis heeft zoveel mogelijk van de betreffende woningen, waarvoor al een verbeterplan in voorbereiding is, geïnspecteerd. ,,Daaruit blijkt een veel genuanceerder beeld dan de SP ons wilde doen geloven’’, aldus Van Ree. ,,Groninger Huis had het op prijs gesteld, wanneer de SP zich meer als gesprekspartner had opgesteld in plaats van stemmen te willen winnen over de rug van onze huurders.’’



De uitkomsten van de inspecties en het plan van aanpak wordt binnenkort met de huurders gedeeld. Groninger Huis krijgt over het algemeen weinig klachten over schimmel. Om toch een scherper beeld van de omvang van de problematiek te krijgen, heeft de woonstichting een apart telefoonnummer beschikbaar gesteld: 0598-745020. Alle huurders die schimmelproblemen hebben, worden dan ook opgeroepen om zich te melden. Wie een melding doet wordt binnen een week door een medewerker thuis bezocht.

