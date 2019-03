Broadway zoekt naar mysterieuze ‘theaterkakker’

De theaterwereld rond Broadway is in de ban van een ‘theaterkakker’. Al twee keer werden er in auditieruimtes verse gedraaide drollen gevonden. Het is nog onduidelijk wie de dader is, maar er wordt gekeken naar de acteursvakbond.



Een kleine twee jaar geleden werd de streek rond Halle geterroriseerd door een ‘boekenkakker’, die zijn gevoeg deed in bibliotheken. Op Broadway kampen ze nu met een gelijkaardige probleem. Daar zorgt een ‘theaterkakker’ voor onrust. Bij twee auditiesrondes voor de musicalversie van ‘Magic Mike’ werden menselijke uitwerpselen gevonden in ruimtes van het gebouw.



Actrice Eunice Bae zag een verantwoordelijke van de studio in de dampende hoop stappen. “Ze zei: ‘Oh nee, ik stapte in stront’. We lachten allemaal omdat we dachten dat ze dat ironisch bedoelde, maar toen roken we het”, vertelt ze aan The New York Post. Ook haar collega Alle-Faye Monka was aanwezig op de auditie. “De eerste verklaring was dat iemand het per ongeluk van op straat aan zijn schoen had meegenomen, maar dat kon niet kloppen. Want ja, het leek echt een verse hoop”, getuigt ze.



Het kakincident komt snel na een oproep van acteursvakbond die vraagt om gelijkheid tussen acteurs die wel en niet aangesloten zijn bij de organisatie. Mensen zonder een aansluiting bij de vakbond kunnen een lager loon vragen en dat zorgt voor spanningen binnen de sector. Daarom gaan er stemmen op die in de acties van de ‘theaterkakker’ een protest zien tegen het feit dat ‘Magic Mike’ op tournee zou gaan met acteurs die niet onder de vakbond vallen.

Reacties

19-03-2019 16:19:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.986

OTindex: 68.784

De acteurskakbond???

19-03-2019 17:03:26 HoLaHu

Lid

WMRindex: 27

OTindex: 2

Wnplts: De Kempen

@Mamsie : Ja, ze spelen allemaal een andere (d )rol....

19-03-2019 18:11:39 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.338

OTindex: 30.695

of ze deden auditie voor wie is de drol

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: