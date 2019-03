Uur sporten levert 12 minuten extra vakantie op

Gezonde medewerkers, die willen we allemaal wel. Veel bedrijven bieden daarom een gezonde lunch aan of de mogelijkheid tot gezamenlijk sporten na werktijd. Het Zweedse bedrijf Bostads AB Mimer brengt ‘vitaliteit onder het personeel’ naar een volgend level. Tegenover elk uur dat men sportief bezig is, staat 12 minuten extra vakantie.



Het vastgoedbedrijf had al geruime tijd te maken met een hoog ziekteverzuim waarop men besloot vorig jaar een project op te starten. In het teken van de vitaliteit kregen medewerkers een dagboek waarin zij hun sportieve activiteiten konden bijhouden. Per uur leverde hen dat 12 minuten extra vakantie op. Per jaar kunnen zij maximaal een week extra vakantie ‘erbij sporten’. Ter stimulatie werd er ook een sportpas verstrekt of konden mensen het abonnementsgeld van hun sportschool declareren.

Reacties

(en ook hier gaat iets fout ) Laatste edit 19-03-2019 10:16 Om @Jawel ff voor te zijn... : de link klopt niet, dus klik https://www.destentor.nl/ds-werkt/een-uur-sporten-levert-12-minuten-extra-vakantie-op-bij-dit-zweedse-bedrijf~a941380c/ liever hier.(en ook hier gaat iets fout

Dus 5x per week een uur langer op het werk blijven om te sporten levert je één uurtje vakantie op. Na twee maanden heb je een enkel dagje erbij gezwoegd.



Ik denk dat alleen de mensen hiervan profiteren die sowieso al sportief ingesteld zijn. Voor de anderen zal dit vermoedelijk zo veel gevraagd zijn, dat het hun vitaliteit niet heel erg gaat bevorderen.

daar komt dan vast de vraag boven of wandelen en nordic walking ook als sporten gelden

@Grouse : maar ze zijn gelukkig wel een culturele dienst

Als je een half uur fietsen van je werk woont, krijg je dus automatisch een week extra vakantie?

