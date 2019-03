Imker propt honderden bijen in zijn mond

Suk Mohammad Dalal, een 32-jarige imker uit India, heeft zichzelf laten filmen terwijl hij honderden bijen in zijn mond stopte. In de bijzondere video is te zien hoe de man, die al zo'n 16 jaar zijn beroep als honingverzamelaar uitoefent, eerst een enorme raat uitrookt. Vervolgens pakt hij een handvol insecten en propt ze naar binnen.



Dalal zette de afgelopen twee jaar al een aantal video's op YouTube waarin onder meer te zien is hoe hij een zwerm bijen onder zijn shirtje stopt of voor zijn gezicht houdt. Maar nu is de onverschrokken imker een stap verder gegaan door ze zelfs in zijn mond te stoppen.



De ‘bijeneter’ was vroeger werkzaam als arts-assistent, maar veranderde van baan omdat hij geïnteresseerd raakte in het houden van bijenvolken. Als voormalig medicus raadt hij iedereen af hem na te doen. De man zegt, na honderden keren te zijn gestoken, resistent te zijn geworden voor bijengif. Waarom hij de zoemers in zijn mond stopt? ,,Voor de gein.” Dalal slikt de bijen overigens niet door. Hij spuugt ze altijd weer uit.



Reacties

19-03-2019 09:07:03 Jawel

Valt dit niet gewoon onder dierenmishandeling?

19-03-2019 09:30:42 MIADIA

S @Jawel : ik geloof niet dat de bijen dit leuk vinden. en al ze steken (want stress en gevaar etc) gaan ze toch dood?

19-03-2019 09:47:38 Mamsie

@Jawel :

Valt dit niet gewoon onder dierenmishandeling? QuoteValt dit niet gewoon onder dierenmishandeling?



Ach, de man houdt gewoon veel van zijn bijen. Hij kan ze wel opvreten van louter liefde! Ach, de man houdt gewoon veel van zijn bijen. Hij kan ze wel opvreten van louter liefde!

19-03-2019 10:03:47 Emmo

@Mamsie : Op die manier houd ik ook van varkens

19-03-2019 10:05:09 allone

@Emmo :

: Op die manier houd ik ook van varkens Quote @Mamsie : Op die manier houd ik ook van varkens op die manier ben ik geen dierenvriend

19-03-2019 10:22:57 botte bijl

Quote:

Dalal slikt de bijen overigens niet door. Hij spuugt ze altijd weer uit.

foei, voedselverspilling foei, voedselverspilling

