Gelovigen in Halfweg slopen helft van kerk

HAARLEMMERMEER - Het was nog niet eerder vertoond: een kerk halveren. Vanwege het teruglopende aantal kerkgangers werd de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Halfweg te duur om te onderhouden. De oplossing: de helft wegslopen. De nieuwe kerk is inmiddels in gebruik."Je kunt twee dingen doen: stoppen of kleiner verder gaan. Dat laatste is het geworden. We zijn er blij mee, want het heeft een nieuw impuls gegeven", zegt pastoor Bernard Zweers. "De reacties zijn goed. De mensen zeggen: 'goh wat mooi!'"Twintig meter werd van de kerk afgesloopt. Op die plek worden nu woningen gebouwd. De gedachte: beter een halve kerk, dan geen kerk. "Alhoewel, een brouwerij was ook leuk geweest", grapt trouwe kerkganger Bram Koenders uit Haarlem.Het was het voor velen best een klap toen tien jaar geleden het nieuws kwam dat de kerk gehalveerd zou worden. "Ja in het begin wel", vertelt een oudere dame. "Ik ben hier gedoopt, getrouwd... maar ik ben blij met het resultaat. Het is mooi en intiem.""Toen ik hoorde dat ze het gingen verbouwen, was ik daar niet tevreden mee", vertelt een trouwe kerkganger. "Ik was van tevoren sceptisch. Ik dacht: het wordt nooit wat. Maar ik moet zeggen dat ze er iets schitterends van hebben gemaakt."De achtergevel is nu een 'eyecatcher' geworden, met een grote stalen constructie en glas. Heel mooi, maar er zijn óók wat kleine kanttekeningen. Zo kan het in de zomer behoorlijk warm worden. "De klimaatsverandering is niet gunstig voor ons", lacht pastoor Fons Litjens. "Als het heet is in de zomer is het iets té. En bij een oostelijke wind, kan het behoorlijk koud zijn in de winter".Er wordt nu naar een oplossing gezocht samen met de ontwerper. De kerkgangers hebben zelf ook al oplossingen gevonden. "Sommigen mensen gaan helemaal in het hoekje zitten, en anderen dragen een zonnebril," vertelt een vrouw. "Ik zelf heb er niet zo veel last van hoor."