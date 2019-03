Veel zitten heeft een negatieve invloed op je hersenen

De meesten onder ons weten dat de hele dag zitten niet goed voor je is. Toch zitten we dagelijks uren aan één stuk op onze stoel, hetzij op werk, hetzij op school. Maar dat heeft een negatieve invloed op de bloedsomloop, waardoor dat ook je hersenen aantast.



Niet veel mensen weten dat veel zitten invloed heeft op je hersenen. Ben je vaak je telefoon kwijt? Of vergeet je continu belangrijke afspraken? Dat zou zomaar kunnen door te veel te zitten. “Veel zitten heeft een negatieve invloed op je bloedsomloop richting je hoofd. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat dit ervoor zorgt je minder goed dingen kan onthouden,” aldus Beth Shaw, voedingsdeskundige, aan het Amerikaanse nieuwsplatform Elite Daily.



Naast de aantasting van je geheugen, kan je ook minder gefocust zijn. “Doordat je lichaam niet actief is, worden de hersenen niet gestimuleerd. Hierdoor raak je je focus kwijt en kan het zijn dat je je niet meer goed kan concentreren,” zegt Lara Heimann, yogatherapeut en psycholoog. “Natuurlijk kan je ook gewoon je focus kwijtraken na een lange tijd werken, maar door de negatieve invloed op je bloedsomloop worden er minder impulsen naar de hersenen gestuurd.” Het heeft dus veel meer invloed op je lichaam dan je denkt.

