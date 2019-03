Lenny Kuhr kookt van woede: Geen muziek van Lenny Kuhr op nieuwe cd van Lenny Kuhr.

De Nederlandse zangeres Lenny Kuhr (69), die in 1969 het Eurovisie Songfestival won met het lied De Troubadour, baalt als een stekker. Ze kreeg vijftienhonderd exemplaren van haar nieuwe, in eigen beheer gemaakte album Het lied gaat door thuisbezorgd. Maar op alle cd’s bleken 24 nummers van een haar onbekende band te staan.



De nieuwe cd is gearriveerd. Ziet er echt prachtig uit. Ik zat klaar om alle bestelde albums te signeren. Even luisteren zei Rob. Er stonden 24 nummers op – beetje countryachtig, maar niet één nummer van mij. 2 masters verwisseld op de fabriek en niemand heeft het gemerkt!

Reacties

Iets anders dan Lekker Kuhrort. Maar smaak is smaak en iedereen is vrij om een muziekkeuze te te ontwikkelen. @De Paus : momenteel luister ik hier naar;'Eagle Fly Free', door'Helloween'.Iets anders dan Lekker Kuhrort. Maar smaak is smaak en iedereen is vrij om een muziekkeuze te te ontwikkelen.

