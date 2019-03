Stefan bouwt snelweg zelf, omdat overheid niets doet

Goede vering is geen overbodige luxe voor automobilisten in Roemenië. Er zijn maar weinig snelwegen, en de paar die er zijn, zijn heel erg slecht onderhouden. Ondernemer Stefan Mandachi is er zo klaar mee dat hij een actie is begonnen: hij heeft de eerste meter nieuwe snelweg zelf maar gelegd.

Hij hoopt dat de Roemenen in opstand komen, en dat er zo iets verandert.

Reacties

14-03-2019 18:54:48 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.234

OTindex: 30.662

had hij daarvoor een vergunning

14-03-2019 20:16:09 stora

Stamgast



WMRindex: 14.480

OTindex: 1.706

1 meter snelweg, al voor je gas geeft dan loop je vast in het zand

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: