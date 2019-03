Raadsel in Beijumerbos: Iemand moet deze honderdduizenden plastic sliertjes hebben verspreid

Een raadsel in het Beijumerbos in Stad. Daar liggen honderdduizenden plastic sliertjes verspreid door het bos.'De sliertjes liggen van de ingang bij het Spakenpad tot de oostzijde van het Beijumerbos. Het gaat echt om duizenden meters', vertelt Reiner Hartog van Natuurmonumenten.'De sliertjes lijken afkomstig van boodschappentassen die door een papierversnipperaar zijn gehaald', zegt Hartog. 'Iemand moet de sliertjes lopend door het bos hebben verspreid. Op sommige plekken is het zo modderig dat je er niet met een fiets doorheen komt.'Natuurmonumenten tast in het duister over het motief. 'Ik ben bang dat we er ook nooit achter komen waarom iemand dit heeft gedaan', aldus Hartog.Natuurmonumenten vraagt mensen via Facebook om te helpen bij het opruimen. 'Daar hebben we veel reacties op gekregen', zegt Hartog. 'Maar er is nog genoeg te doen.'Het grootste probleem van plastic is dat het niet verteert. 'Het blijft', legt Hartog uit. 'Vogels zijn nu druk bezig met het bouwen van nesten en slepen het mee. Plastic verteert niet in de maag. Het remt de hongerprikkel, waardoor dieren een hongerdood sterven.'Volgens Natuurmonumenten is jaren geleden ook plastic verspreid in het Beijumerbos. 'Destijds is een dader gevonden en deze persoon kan het nu niet gedaan hebben', aldus Natuurmonumenten.