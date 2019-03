Vijftig tinten pimpelpaars

Op het Spaanse eiland Tenerife heeft

een vrouw zichzelf bijna gewurgd.De

vrouw wilde in haar eentje een scène

uit het erotische boek Vijftig Tinten

Grijs naspelen en moest dat bijna met

de dood bekopen.



Op de een of andere manier had ze het

voor elkaar gekregen om zichzelf in

haar auto zo vast te binden dat ze

bijna stikte.Om haar nek zat tape en

haar handen zaten vast met tiewraps.



Door met haar hoofd op de claxon te

drukken wist ze omstanders opmerkzaam

te maken op haar benarde positie.De

politie was snel ter plaatse en sneed

de tape en de kabelbinders door.

Reacties

