Vrouw valt in Heemskerkse sloot: redder verliest bril

HEEMSKERK - Een vrouw is dinsdagmiddag met fiets en al in een sloot langs de Communicatieweg in Heemskerk gevallen. Een getuige bedacht zich geen moment en sprong haar achterna, maar verloor daarbij wel zijn bril.De redder wist de vrouw, terwijl duikers van de brandweer nog onderweg waren, op het droge te helpen. Zij raakte lichtgewond en is door het ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.Omdat de duikers toch aanwezig waren, besloten ze de sloot in te gaan om naar de bril van de man te zoeken. Na een half uur gaven zij het echter op: de bril is niet gevonden.