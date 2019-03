Vrouw deelt hallucinante eisen van Tinderdate

Een Britse vrouw heeft een akelig bericht gekregen van een man waarmee ze een Tinderdate heeft gehad. Zo stuurde hij haar dat hij enkel nog met haar zou daten als ze onder meer zou vermageren en een dieper decolleté zou dragen.Enkele maanden geleden ging Kimberley Latham-Hawkesford op date met een man. Hun eerste ontmoeting in een koffiebar verliep aanvankelijk goed, en ze besloten dezelfde avond nog op restaurant te gaan.Daar schrok de 24-jarige vrouw zich een hoedje toen hij haar vroeg of ze al aan plastische chirurgie gedacht had. En toen ze op het einde voorstelde om de rekening te betalen, steigerde hij en liet hij haar zijn bankrekening zien om duidelijk te maken dat hij best wel genoeg financiële middelen had.Kimberley, die in Morecambe in Engeland woont, had voor zichzelf uitgemaakt dat een tweede date voor haar niet hoefde, maar drie maanden later kreeg ze een vreemd bericht van hem. Daarin gaf hij haar vijftien tips waardoor ze meer kans bij hem zou maken om een volgende date te versieren.Eerst en vooral moet ze aan haar gewicht werken. Zo raadt hij haar aan om een zestal kilo af te vallen. Het viel hem op dat ze een bleke huid heeft, dus kan ze best wat zelfbruiner gebruiken. Vervolgens zijn haar borsten aan de beurt. “Je hebt vrij grote borsten, dus je mag gerust wat meer decolleté laten zien”, klinkt het.Over naar haar outfit, want die moet volgens hem beter aangepast zijn aan haar figuur. “Zodat ik me niet schaam om samen met jou gezien te worden”, schrijft hij erbij. Daarnaast kan ze beter ook haar haar verven en zich extensions aanmeten. En haar lippen zou ze best ook wat laten opvullen.De man gaat op zijn brutale elan voort en adviseert haar om zelfzekerder voor de dag te komen. En dat ze hem geen kus gaf tijdens hun eerste date, kan er bij hem niet in. “Ik kreeg geen zoen, wat mijn ego krenkte. Hecht alstublieft meer aandacht aan andermans gevoelens”, klinkt het.En nog is hij niet uitgepraat. Zo praatte ze volgens hem te veel over haar geschiedenis, waar hij “niet in geïnteresseerd is”, en vindt hij het onbegrijpelijk dat ze geen een keer lachte met een van zijn moppen.En het feit dat ze voorstelde om te betalen, was ook al uit den boze. “Je deed me slecht voelen toen je aanbood om te betalen. Dat kwam over alsof je dacht dat ik niet genoeg geld heb, en dat terwijl ik je net mijn bankrekening had getoond”, vertelt hij.Toen Kimberley de ‘tips’ las, was ze erg aangedaan, maar uiteindelijk liet ze het niet aan haar hart komen. “Aanvankelijk raakte het me enorm en het gaf een deuk aan mijn zelfvertrouwen. Maar hoe vaker ik het las, des te grappiger het werd. Ik begrijp niet hoe een man dergelijke zaken durft te zeggen tegen een vrouw. De enige tip die ik hem kan geven is om vrouwen te respecteren, want zijn gedrag is walgelijk”, reageert ze op Ladbible.