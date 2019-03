“We willen niet dat dit nog iemand anders overkomt”: videorobot komt patiënt vertellen dat hij gaat sterven

Een patiënt in de Verenigde Staten heeft van een robot te horen gekregen dat hij ging sterven. Of toch van een robot met videoverbinding met een dokt

Moet je -arts of computer- mensen sowieso vertellen hoelang ze nog te leven hebben? Mijn vriendin 'kreeg' een half jaar.. en na 3 jaar is ze er nog steeds

10-03-2019 16:26:17

Raar hoor die voorspellerij en helemaal op deze manier.

Dat voor een terminale patiënt tot een zg. comfortbeleid besloten wordt is prima maar niet de stervende lastigvallen een deadline, dat kan alleen als hij of zij daar duidelijk naar vraagt.

En dan niet via een machientje.